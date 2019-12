Roma-Wolfsberger streaming e probabili formazioni: dove vederla

Roma-Wolfsberger streaming e probabili formazioni: i giallorossi chiedono agli austriaci i punti qualificazione nell’ultima gara del Gruppo J di Europa League

La Roma di Paulo Fonseca è chiamata all’ultimo sforzo nel Girone J di Europa League, nel quale affronterà in casa gli austriaci del Wolfsberger, guidati da Mohamed Sahli. I giallorossi, capolisti del loro girone con 8 punti a pari merito con il Borussia Mönchengladbach, cercano una vittoria contro l’ultima forza del Gruppo, che significherebbe la qualificazione matematica ai sedicesimi di finale, con la possibilità anche di piazzarsi al primo posto in caso di mancato successo dei tedeschi contro i turchi dell’Istanbul Basaksehir, terzi a quota 7. Roma-Wolfsberger: la partita si giocherà giovedì 12 dicembre 2019 alle ore 21.00 nello scenario dello Stadio Olimpico di Roma.

Fonseca si affiderà in attacco a Dzeko, alle sue spalle sulla trequarti potrebbe trovar spazio Perotti accanto ad Under e Zaniolo. Pastore e Kluivert, che stanno recuperando dai rispettivi problemi fisici, non dovrebbero essere rischiati. In mediana dovrebbe essere riproposta la coppia composta da Diawara e Veretout, che ha fatto molto bene nelle ultime settimane. Emergenza piena invece in difesa, dove anche Smalling e Santon saranno indisponibili per infortunio. Coppia centrale praticamente obbligata dunque, con Fazio accanto a Mancini, mentre i terzini potrebbero essere Florenzi a destra e Spinazzola a sinistra. Austriaci in campo con un 4-2-3-1 a specchio con il modulo dei giallorossi, dove Weissman agirà da centravanti, con Ritzmaier, Liendl e Niangbo come trequartisti.

La sfida di Europa League Roma-Wolfsberger sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Roma-Wolfsberger, info e dove vederla

Competizione: Europa League 2019/2020

Quando: Giovedì 12 dicembre 2019

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go – NOW TV

Stadio: Stadio Olimpico (Roma)

Arbitro: Craig Pawson (Inghilterra)



Le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Mancini, Spinazzola; Diawara, Veretout; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko. All. Paulo Fonseca

Wolfsberger (4-2-3-1): Kofler; Novak, Sollbauer, Gollner, Schmitz; Schmid, Leitgeb; Ritzmaier, Liendl, Niangbo; Weissman. All. Sahli

