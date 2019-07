Roma, Zaniolo al centro del progetto. Petrachi lo toglie dal mercato

Roma, Zaniolo ha convinto Petrachi e Fonseca. Il direttore sportivo lo toglie dal mercato e ha pronto il rinnovo contrattuale

Sono bastati pochi giorni d’allenamento a Trigoria per convincere Paulo Fonseca a puntare su Zaniolo. Dopo le strigliate di Petrachi, il classe ’99 si è presentato in grande spolvero ed è per questo che il portoghese lo vuole mettere al centro del suo progetto.

Il Corriere dello Sport fa sapere che il direttore sportivo ha tolto il giovane dal mercato. Per questo motivo, secondo il quotidiano, il rinnovo con adeguamento non sarà un problema e se ne parlerà quando la situazione sarà più tranquilla.