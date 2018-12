Roma, pazza idea Zaniolo falso nueve. Di Francesco vira sul 3-4-3?

L’allenatore della Roma Di Francesco è sempre più in bilico sulla panchina giallorossa. La gara contro il Genoa potrebbe essere decisiva

La gara di stasera all’Olimpico tra Roma e Genoa potrebbe avere conseguenze importanti sul futuro giallorosso. La contestazione è scoppiata nella notte nella Capitale, con quasi un centinaio di striscioni polemici contro Pallotta. Ma il vero nome sulla graticola in questo momento sembra quello di Eusebio Di Francesco. Risultati e prestazioni scarseggiano, e Monchi si sarebbe già attivato per gli eventuali sostituti. La sfida al nuovo Grifone di Prandelli sarà un vero e proprio spartiacque e le scelte dell’allenatore giallorosso si preannunciano stravolgenti.

Sembra infatti che Nicolò Zaniolo possa davvero giocare da falso nueve. In assenza di Edin Dzeko, Patrik Schick sta deludendo, con un solo gol nelle ultime sei da titolare. Il giovanissimo ex Inter agirebbe quindi in posizione avanzata con Under e Kluivert ai lati e un 3-4-3 che ricorda quello che superò il Barcellona lo scorso aprile. Juan Jesus accompagnerebbe Fazio e Manolas nella linea difensiva, con Kolarov e Florenzi avanzati ai fianchi di Nzonzi e Cristante. Una vera e propria rivoluzione che potrebbe far rinascere la Roma o trascinarla nel baratro.