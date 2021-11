Roma, Zaniolo guida l’attacco contro lo Zorya: Mourinho lo scuote

Contro lo Zorya, José Mourinho darà una chance da titolare a Zaniolo nel ruolo di seconda punta

Questa sera la Roma scenderà in campo in Conference League contro lo Zorya e la novità principalmente riguarderà Nicolò Zaniolo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo due panchine consecutive il gioiello giallorosso tornerà titolare e lo farà nel ruolo di seconda punta al fianco di Abraham.

Una posizione inedita che però potrebbe avvantaggiare Zaniolo sia perché lo avvicina molto di più alla porta, sia perché lo sveste da incarichi difensivi. E nella conferenza stampa di vigilia, Mourinho ha scosso il suo calciatore sperando che il ragazzo abbia una reazione emotiva forte.