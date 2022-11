Roma, Zaniolo re di Coppa: entra e spacca la partita

Nicolò Zaniolo è l’uomo di Coppa della Roma di Mourinho, entrato nella ripresa ci ha messo poco per essere decisivo

In panchina dopo che in settimana si è allenato poco dopo la botta subita nell’ultima sfida di campionato. Ma Zaniolo sapeva che avrebbe avuto il tempo per entrare e provare a essere decisivo. Sotto al 45′ i giallorossi, nella ripresa José non ha avuto dubbi. Dentro lui e Volpato per dare più qualità davanti. Passano pochi minuti e sale in cattedra il classe ’99. Due rigori procurati e poi l’accelerazione per il terzo gol che chiude il match. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.