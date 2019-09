Roma, Zaniolo: «Siamo soddisfatti. Su Dzeko…»

Zaniolo analizza la vittoria della Roma contro il Basaksehir: «Soddisfatto della vittoria. Raggiungiamo nuovi obiettivi»

Nicolò Zaniolo, migliore in campo della Roma, commenta così la vittoria in Europa League contro il Basaksehir: «Sono molto soddisfatto della mia prestazione, ma soprattutto per la vittoria della squadra. Stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così», ammette ai microfoni di Sky Sport.

Su Edin Dzeko e i consigli del tecnico Paulo Fonseca: «Dzeko è formidabile, basta chiedergli la palla e lui me la mette sui piedi. Stiamo facendo quello che ci chiede il mister, offrendo un gioco difensivo e offensivo. Continuiamo su questa strada per raggiungere nuovi obiettivi».