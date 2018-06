Romagnoli dopo il rinnovo: «Credo nel progetto Milan, Gattuso ci ha cambiati»

Dopo la firma sul rinnovo fino al 2022, Alessio Romagnoli ha ammesso: «Gattuso ci ha cambiato mentalità»

Alessio Romagnoli ha firmato il rinnovo del contratto fino al 2022, dipingendo il suo futuro ancora a tinte rossonere. Il difensore centrale ha deciso di proseguire la sua avventura al Milan e i motivi che l’hanno spinto a farlo li spiega lui stesso a Milan Tv: «Se credo nel progetto Milan? Sì, io a Milano sto benissimo. Vivo benissimo, mi piace la città e mi trovo a mio agio con la squadra e la società. Spero di continuare tantissimi anni qui, di vincere tanto e di riportare il Milan nei posti in cui merita di stare. Speriamo di vincere presto dei trofei».

Romagnoli ha poi spiegato cosa è cambiato all’interno del Milan dopo l’arrivo di Rino Gattuso: «Da quando è arrivato Gattuso abbiamo fatto un cambio di mentalità ed è giusto questo pensiero. Tutti ci giochiamo il posto, quindi dipende sempre da noi ogni giorno durante gli allenamenti, per poi metterli in pratica durante le partite. Sento fiducia da parte dell’ambiente, e non solo oggi quando ho firmato. L’accordo per il rinnovo era stato già trovato da un po’ di tempo. Già prima del ritiro con la Nazionale era tutto fatto e aspettavo solo di tornare per ufficializzarlo».