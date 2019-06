Romania under 21, quanta Italia contro la Francia: tutti i nomi

Italia Under 21, la qualificazione nelle mani della Romania: confidando nei gol di Puscas del Palermo e nelle parate di Radu del Genoa

Vi abbiamo spiegato le combinazioni che permetterebbero agli Azzurrini di Di Biagio di continuare a coltivare il sogno qualificazione. Questa sera Romania-Francia ne sarà crocevia per l’Italia. I romeni del bulgaro Kabakov scenderanno in campo con un po’ d’azzurro.

In primis il portiere Radu che dall’età di 15 anni difende porte del bel paese, dalla Pergolettese al Genoa, ma di proprietà dell’Inter con la speranza di diventarne il numero uno. Lì davanti George Puscas, attaccante del Palermo, trascinatore della sua Nazionale Under 21 (16 gol in 23 presenze). Infine, in panchina ma spesso subentrante, Vlad Dragomir, cresciuto nelle giovanili dell’Arsenal, e cardine del centrocampo del Perugia.