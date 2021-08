Romero saluta: «L’Atalanta ha creduto in me più di qualunque altro»

Romero ha ringraziato l’Atalanta per aver creduto in lui. Ecco cosa ha scritto sui propri profili social per saluare la famiglia Percassi

«Purtroppo é arrivato il giorno che mai avrei pensato potesse arrivare così presto. Dico purtroppo perché nell’Atalanta ho trovato più di un semplice club, ma una vera e propria famiglia con la quale ho potuto crescere ed esaudire alcuni dei miei sogni da bambino come quello di giocare e vincere con la mia nazionale. Ringrazio la famiglia Percassi che ha creduto in me più di chiunque altro un anno fa, tutti i miei compagni, il mister, tutto lo staff e dirigenti. Ma soprattutto voglio salutare i tifosi bergamaschi perché mi hanno fatto sentire a casa e mi hanno accolto come uno di loro. Sono sicuro che un giorno ci rivedremo e vi prometto che avrete un tifoso in più che vi seguirà in ogni partita.

Grazie per tutto Atalanta».