Romulo sorride: «L’Udinese mi porta bene e su Balotelli…»

Il match winner di Udinese-Brescia, Romulo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine dell’importante vittoria della Dacia Arena. Le sue parole.

UDINESE – «Mi porta bene l’Udinese sono contento per questa vittoria. I ragazzi sono veramente fantastici, mi sono subito trovato benissimo a Brescia. Vogliamo fare bene per conquistare la salvezza, la città ci tiene tanto»

ESPERIENZA – «Personalmente cerco di dare sempre una mano. Ora rientra anche Balotelli, non vediamo l’ora. Mario ci darà senz’altro un grosso aiuto. Qui ci sono tanti ragazzi giovani e straordinari, possiamo fare delle belle cose insieme»

BALOTELLI – «È molto, molto carico. Ci sta mancando tanto in questi giorni, sono convinto che da martedì in poi sarà l’uomo in più di questa squadra»