Contro l’Inter Cristiano Ronaldo ha messo a segno il gol numero 600 in carriera: per il portoghese decimo campionato con almeno 20 reti, ma in casa Juventus non tutto luccica…

Con il gol segnato ieri all’Inter, Cristiano Ronaldo ha raggiunto il record dei 600 gol segnati in carriera in 801 partite. Cifre a dir poco da record, che fanno ancora più impressione in virtù di un altro dato statistico: questa stagione sarà la decima di fila in cui l’attaccante portoghese è riuscito a segnare almeno 20 gol in campionato (ieri, appunto, il ventesimo in Serie A con la maglia della Juventus). L’ultima volta in cui CR7 non era riuscito a raggiungere il traguardo fu nella stagione 2008/2009, ai tempi del Manchester United, quando si fermò a 18 gol in Premier League.

Il risvolto della medaglia non è però esaltante, almeno dall’ottica bianconera: in totale in stagione quest’anno Ronaldo ha segnato 27 gol e messo insieme 13 assist in 40 partite giocate diventando il primo marcatore juventino. Alle sue spalle però c’è il vuoto, specie considerando il campionato: il secondo miglior goleader della Juve è Mario Mandzukic, fermo ad appena 7 gol in Serie A, terzo Moise Kean con 6 e quarto Paulo Dybala con 5. Al di fuori di Cristiano, insomma, sembra non esserci spazio per altri attaccanti…