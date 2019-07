Ronaldo: «Alla Juve la mia miglior stagione. Ora la Champions»

Le parole di Cristiano Ronaldo a margine del premio Marca Leyenda. Il giocatore della Juve ha parlato delle sue ambizioni

Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha parlato nel corso della premiazione del Marca Leyenda, premio conferitogli per aver trionfato in Premier, Liga e Serie A: «Non è stato facile dopo tanto tempo lasciare il Real e arrivare in un campionato diverso, la Serie A, con nuovi compagni a 33 anni. Per questo penso di aver vissuto la mia miglior stagione: con la Juventus ho vinto scudetto e Supercoppa, poi con il Portogallo ho conquistato la Nations League. Tre trofei in un solo anno».

Prosegue Ronaldo: «Io sono sereno perché vedo tutti i giorni come stiamo lavorando e so che la Juve la vincerà, se non sarà quest’anno succederà l’anno prossimo. Questo gruppo ha tutto per conquistare la Champions, mi ha sorpreso perché è molto unito. Buffon? Insieme a Casillas è il migliore. De Ligt? Dopo la partita mi sono avvicinato a Matthijs e gli ho detto: “Visto che tutti parlano del tuo futuro, perché non vieni alla Juventus?”. Era solo

una battuta, non faccio il mercato».