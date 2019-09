Ronaldo, anche il ct Santos lo esalta: «Sì, è il migliore al mondo»

Ronaldo, anche il ct del Portogallo lo esalta dopo il poker alla Lituania. Santos: «Sì, è il migliore giocatore al mondo»

Anche Fernando Santos, ct del Portogallo, ha finito gli aggettivi per descrivere Cristiano Ronaldo. Ieri sera trascinatore della selezione lusitana con un poker di reti nel 5-1 sulla Lituania valido per le qualificazioni ad Euro2020. «Non c’è uno stadio al mondo che non applaudirebbe Cristiano Ronaldo», le sue parole.

Un concetto poi esteso nel post-partita. «È il migliore al mondo. A Parigi, nella prima partita, l’hotel della Francia era dall’altra parte della strada: c’erano mille persone sotto il nostro a gridare ‘Ronaldo’ e nessuno sotto l’hotel dei francesi».