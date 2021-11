Ronaldo Cuadrado: accesa lite durante Juventus Porto di Champions

Ronaldo Cuadrado: duro diverbio nell’intervallo di Juventus Porto. Retroscena sull’eliminazione dei bianconeri dalla Champions

All or Nothing, nella sesta puntata, mostra tutta la tensione dello spogliatoio Juventus nell’intervallo della gara col Porto, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. È Cristiano Ronaldo ad esplodere contro i compagni, prima di essere affrontato da Cuadrado: si accede un diverbio significativo tra i due.

RONALDO – «Facciamo qualcosa di più eh, che merda! Non giocavamo niente! Merda. Abbiamo giocato una merda sempre!».

CUADRADO – «Tranquillo! Devi essere un esempio per tutti».