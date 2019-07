Ronaldo in panchina contro il K-Team League: la Corea chiede i danni

In Corea non è andata giù la panchina di Ronaldo: pronta una richiesta danni all’azienda organizzatrice e Sarri ci scherza…

Venerdì la Juve ha affrontato il K-Team League, una rappresentativa delle maggiori stelle del campionato coreano, in amichevole. Partita che ha dato vita ad un pirotecnico 3-3 senza che abbia visto la presenza di Ronaldo in campo. Il portoghese, per scelta di Sarri, è rimasto per 90′ in panchina.

Una scelta, quella di Maurizio Sarri, che non è piaciuta alla Lega calcio coreana: secondo quanto riferito da ‘Il Corriere dello Sport’, l’ente avrebbe in mente di richiedere i danni all’azienda organizzatrice dell’evento, TheFasta, in quanto nel contratto stipulato ci sarebbe una clausola che garantiva l’utilizzo del fenomeno portoghese per almeno quarantacinque minuti.