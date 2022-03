United: Ronaldo fugge in Portogallo, lo spogliatoio non la prende bene

Lo spogliatoio del Manchester United non ha preso bene l’assenza di Cristiano Ronaldo nel derby

Nella giornata di ieri ha fatto tanto rumore l’assenza di Cristiano Ronaldo nel derby di Manchester tra United e City.

L’attaccante portoghese, ufficialmente fuori per un infortunio al flessore, è volato in Portogallo anziché restare a tifare i compagni dei Red Devils all’Etihad. A rivelarlo è The Sun, secondo cui questo viaggio di CR7 avrebbe sorpreso e deluso lo spogliatoio.