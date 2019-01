Ronaldo torna su Calciopoli: «All’Inter ho subito una cospirazione»

L’ex nerazzurro, Ronaldo, torna a parlare di Calciopoli: «All’Inter ho subito una cospirazione. Per fortuna è stata smantellata»

Ronaldo, presidente del Valladolid e ex calciatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l’incontro con il direttore del progetto Var in Spagna:«Ho detto raccontato sia ai ragazzi che a Carlos Clos che ho subito una cospirazione all’Inter, che fortunatamente è stata smantellata. Ora non è più così, anche se spero che le future decisioni saranno a nostro favore. L’obiettivo era eliminare ogni dubbio, non abbiamo nessuna sensazione di essere vittime di un complotto. Il Var ha l’obiettivo di aiutare l’arbitro ma non è ancora perfetto, non potrà mai rimuovere del tutto l’errore umano».

Il fenomeno brasiliano ha poi proseguito: «Il nostro club è attento ai suoi tifosi e al loro pensiero. Sono liberi di avere l’opinione che vogliono, compresa la protesta durante la sfida contro il Celta, anche se il club non ha avuto nulla a che fare tutto ciò. Sosteniamo il Var, sebbene non è un metodo che rimuove tutti i dubbi, gli errori più palesi saranno controllati, ma rimarranno. L’obiettivo dovrebbe essere quello di procedere con il nostro percorso, rimuovere l’attenzione dell’arbitro e dal Var e sostarla sul campo per poter dare il meglio».