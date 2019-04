Ronaldo riscalda… la voce: il portoghese canta e si diverte in macchina – VIDEO

Cristiano Ronaldo si è goduta una giornata di relax insieme alla sua famiglia prima del match dell’Ajax di mercoledì

«Everybody’s got to learn something». Non sappiamo se è la canzone preferita di Cristiano Ronaldo ma sicuramente è quella che il portoghese ha scelto per intrattenere la sua famiglia durante un viaggio in macchina. Il brano dei The Korgis è staro interpretato dal fenomeno portoghese e sottoposto all’ascolto di Cristiano Jr e Georgina.

Assolo e sorrisi per il fenomeno di Madeira che proprio oggi è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo in vista della trasferta di Amsterdam contro l’Ajax.