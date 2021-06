Ronaldo, “talismano” portafortuna per la partita contro il Belgio

Cristiano Ronaldo sfiderà il Belgio per un posto ai quarti. Il fuoriclasse portoghese ha pronto un portafortuna speciale per la sfida

Portogallo Belgio sarà una sfida che gli italiani osserveranno con grande attenzione: la vincente, infatti, sfiderà la Nazionale di Mancini ai quarti di finale di Euro2020. Cristiano Ronaldo è pronto a dare battaglia a Lukaku e con se ha un porta fortuna speciale.

Per una sfida così importante il fuoriclasse portoghese avrà con sé il portafortuna che ha utilizzato per tutta questa edizione degli Europei. Come mostrato sui social dalla compagna Georgina Rodriguez, sotto i calzettoni Cristiano Ronaldo indossa dei parastinchi con un’immagine della coppia mentre sono in viaggio in aereo.

Scaramanzia o no, il portoghese è il capocannoniere dell’Europeo fino a questo momento. Che sia merito prpoprio di questo portafortuna?