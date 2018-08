Rosa Napoli 2018-2019: giocatori, formazione, società e staff tecnico. Tutto sulla nuova stagione degli azzurri

Rinnovato in panchina, ma non in campo. Il Napoli ha cambiato la guida tecnica, ora affidata a Carlo Ancelotti, ma non i suoi effettivi: fra i big è partito soltanto Jorginho, che ha scelto di seguire il suo mentore Maurizio Sarri nella nuova avventura al Chelsea. Ma in compenso sono arrivati Malcuit in difesa, Fabian Ruiz a centrocampo e Simone Verdi in attacco. Un mercato in tono minore, ma non certo di basso profilo. Anche perché l’obiettivo del Napoli è quello di dare fastidio alla Juventus nella corsa allo Scudetto. Ora passiamo in rassegna la rosa, la formazione tipo, la società e lo staff tecnico del nuovo Napoli di Ancelotti.

Rosa Napoli 2018-2019: i giocatori azzurri

PORTIERI

Nikita Contini (ITA)

Orestis Karnezis (GRE)

Alex Meret (ITA)

David Ospina (COL)

DIFENSORI

Raul Albiol (SPA)

Vlad Chiriches (ROM)

Faouzi Ghoulam (ALG)

Elseid Hysaj (ALB)

Sebastiano Luperto (ITA)

Kalidou Koulibaly (SEN)

Nikola Maksimovic (SRB)

Kevin Malcuit (FRA)

Mario Rui (POR)

CENTROCAMPISTI

Allan (BRA)

Amadou Diawara (GUI)

Marek Hamsik (SVK)

Marko Rog (CRO)

Fabian Ruiz (SPA)

Piotr Zielinski (POL)

ATTACCANTI

Josè Callejon (SPA)

Lorenzo Insigne (ITA)

Dries Mertens (BEL)

Arkadiusz Milik (POL)

Vinicius Morais (BRA)

Adam Ounas (ALG)

Simone Verdi (ITA)

Amin Younes (GER)

Formazione Napoli 2018-2019: l’undici tipo degli azzurri

MERCATO – Se ingaggi il miglior direttore d’orchestra sulla piazza, poi non puoi mettergli a disposizione soltanto un paio violini scordati. Stonati come l’estate del Napoli: a metà tra il tecnico più sapiente nella gestione dei campioni e uno spogliatoio che di nuovo campione non ne ha accolto manco uno. Resta pur sempre l’ossatura di una squadra che ha sfiorato lo scudetto, certo: con un Jorginho in meno, con Ruiz e Verdi in più. Sliding doors tra i pali: oltre 25 milioni investiti per Meret e poi l’affannata rincorsa ad un titolare-bis dopo un infortunio estivo già quasi smaltito…

NAPOLI (4-3-3): MERET; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Hamsik, FABIAN RUIZ; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Carlo Ancelotti.

ARRIVI

Verdi (a, Bologna, 23+2); Younes (a, Ajax, 0); Inglese (a, Chievo, fp); Maksimovic (d, Spartak M., fp); R. Insigne (a, Parma, fp); Luperto (d, Empoli, fp); Bifulco (a, Pro Vercelli, fp); Tutino (a, Cosenza, fp); Contini (p, Pontedera, fp); Anastasio (d, Parma, fp); Palmiero (c, Cosenza, fp); Vinicius (a, Real Massamà, fp); Meret (p, Udinese via Spal, prestito con obbligo di riscatto 25), Karnezis (p, Watford, prestito con obbligo di riscatto 2,5), F. Ruiz (c, Betis, 30); Malcuit (d, Lille, 12), Ospina (p, Arsenal, prestito 1).

CESSIONI

Reina (p, Milan, 0), Rafael (p, Sampdoria, 0), Maggio (d, Benevento, 0), Sepe (p, Parma, p), Jorginho (c, Chelsea, 57), Granata (d, svincolato), Tonelli (d, Sampdoria, prestito 1 con obbligo di riscatto 7), Inglese (a, Parma, prestito 3), Grassi (c, Parma, prestito, 2).

Staff tecnico Napoli 2018-2019: chi allena gli azzurri

Si parte: la stagione 2018-2019 del Napoli inizia con Carlo Ancelotti sulla panchina. L’ex tecnico del Bayern Monaco sostituisce Maurizio Sarri, che dopo tre anni è volato al Chelsea. Il vice allenatore è il figlio Davide.

ALLENATORE

Carlo Ancelotti (ITA)

STAFF TECNICO

Vice allenatore: Davide Ancelotti

Preparatore atletico e collaboratore tecnico: Francesco Mauri

Preparatore atletico: Manuel Morabito

Collaboratore tecnico e match analyst: Simone Montanaro

Analisi GPS e dati fisici gara: Luca Carlo Guerra

Supervisore dei rapporti staff tecnico-medico-squadra: Beniamino Fulco

Preparatori dei portieri: Alessandro Nista e Roberto Perrone

Responsabile staff medico: dott. Alfonso De Nicola

Società Napoli 2018-2019: l’organigramma