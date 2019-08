Rugani, ci prova il Monaco: l’ipotesi Roma si allontana

Daniele Rugani potrebbe non approdare alla Roma. Per il difensore c’è anche il forte interesse del Monaco. Le ultime

Colpo di scena nella trattativa che dovrebbe portare Rugani fuori dalla Juve. Il difensore sembrava molto vicino alla Roma, con la quale c’è stato anche un incontro, ma nelle ultime ore la società giallorossa avrebbe fatto un passo indietro per volere di Fonseca, che preferirebbe Lovren. In pole, adesso, il Monaco.

Come spiega Tuttosport, il club di Ligue 1 è sul difensore e la trattativa è in fase avanzata. Per far partite il centrale classe ’94 la Juve chiede 30 milioni.