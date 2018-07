Sabaly è l’alternativa a Lainer per la fascia destra del Napoli: ecco le ultime sul terzino del Bordeaux

Si chiama Youssuf Sabaly, è amico di Kalidou Koulibaly ed è finito nel mirino del direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. La società azzurra, non è un mistero ormai, cerca un terzino destro come alternativa al titolare Elseid Hysaj e, complici le difficoltà per arrivare a Stefan Lainer del Red Bull Salisburgo, guardandosi intorno ha scorto il profilo del calciatore del Bordeaux. La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha intervistato Oscar Damiani, intermediario della trattativa per saperne di più sull’evolversi della situazione:

«Voglio rispettare le società in questione, Napoli e Bordeaux, motivo per cui non voglio commentare la trattativa. Ammetto che c’è un interessamento della società azzurra nei confronti di Sabaly, ma, per ora, non si tratta di nulla di concreto. Nei prossimi giorni capiremo se c’è la disponibilità del Bordeaux a darlo via e, nel caso, quali saranno le richieste economiche sul tavolo della trattativa. Che giocatore è Sabaly? Un terzino capace di giocare sia sulla destra che sulla sinistra, è bravo in proposizione offensiva ma anche in fase difensiva. Potrebbe far bene in Serie A, ma ci sono anche squadre di Premier League e di Ligue 1 su di lui».