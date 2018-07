Calciomercato Napoli, il terzino austriaco è la nuova idea di Giuntoli in caso di partenza del numero 23 albanese

Gli occhi del nuovo Napoli di Carlo Ancelotti sono puntati su Stefan Lainer, terzino destro del Red Bull Salisburgo. Dopo un’ottima stagione, culminata con la semifinale d’Europa League, il terzino austriaco è diventato l’alternativa a Santiago Arias del Psv Eindhoven sulla fascia destra. Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 12 milioni ma c’è da convincere il club austriaco. I partenopei intendono cautelarsi in caso di addio di Elseid Hysaj. Il terzino albanese non ha più la clausola di rescissione di 50 milioni (scaduta il 30 giugno) ed è ricercato soprattutto in Premier League, specie adesso che sulla panchina del Chelsea è approdato Maurizio Sarri.

Dopo aver annunciato l’acquisto di Jorginho per ben 60 milioni, i blues del patron Roman Abramovich sono pronti a pescare ancora in Serie A. Oltre al venticinquenne albanese, 135 presenza in Serie A, lo sguardo è rivolto in casa Juventus. I bianconeri sono pronti a lasciar partire Higuain e Rugani per una cifra intorno ai 100 milioni, in modo da risanare le casse dopo l’affaire Cristiano Ronaldo. Calciomercato Napoli, giorni roventi tra entrate ed uscite…