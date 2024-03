Sacchi sicuro: «Al Napoli manca la mentalità europea dell’Inter»

Le parole di Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e della Nazionale, sulla sconfitta del Napoli a Barcellona. I dettagli

Arrigo Sacchi ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sconfitta del Napoli contro il Barcellona in Champions League.

PAROLE – «Ci sono stati troppi alti e bassi. Oltre agli infortuni, credo che un’altra causa siano i tanti stranieri in rosa. Non è facile assemblare una squadra con pochi italiani. Ci vuole un periodo di adattamento per tutti al calcio italiano. Quando il Milan riesce a giocare da squadra, può battere chiunque. Bisogna lavorare molto in allenamento sulla testa dei ragazzi. Probabilmente arriverà qualche rinforzo dal mercato, oltre agli infortunati che piano piano rientreranno».

