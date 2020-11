Sacchi: «Esiste un legame tra calcio, cultura e vita»

Arrigo Sacchi ha parlato di come il calcio si è evoluto nel tempo

Arrigo Sacchi, storico ex allenatore italiano, in una intervista a Eurosport.fr ha parlato di come il calcio si sia evoluto nel corso degli anni.

«Il nostro modo di vivere e vedere il calcio riflette il modo di vedere la storia e la società di un paese. Noi italiani non abbiamo più attaccato dai tempi dei romani. Ci abbiamo provato, invano. Nel calcio praticavamo una filosofia prudente, difensiva. La nostra forza era la tattica, ma non la strategia. Col tempo ci siamo acculturati. Questo mondo sta cambiando. Resto convinto del legame che esiste tra calcio, cultura e vita. Noi italiani abbiamo sempre avuto uno stile nella moda, ma non nel calcio. Il catenaccio non può rappresentare un esempio di stile calcistico. Coloro che fondarono il calcio lo avevano concepito come un gioco offensivo, uno sport di squadra. Da noi questo concetto si è perso: lo abbiamo trasformato in uno sport difensivo e individuale».