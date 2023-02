Sacchi: «Il Milan non è più una squadra, quanta confusione»

Le parole di Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, dopo la sconfitta nel derby contro l’Inter. I dettagli

Arrigo Sacchi ha parlato a La Gazzetta dello Sport dopo la sconfitta del Milan nel derby in Serie A.

LE DICHIARAZIONI – «Il Milan non è più una squadra, soprattutto quello del primo tempo. Ha corso soltanto dietro al pallone ed è sempre arrivato in ritardo. Mai un accenno di pressing, mai un anticipo. Passare alla difesa a cinque ha creato confusione e cancellato gli ultimi anni di lavoro. Questa è la mia idea. Colpa di Pioli? Ha fatto un grandissimo lavoro, però nel derby con le sue scelte ha cancellato tutto quel lavoro. Vero che Giroud e Theo Hernandez sono strizzati come limoni per via del Mondiale, ma questo non significa che bisogna cambiare modulo».