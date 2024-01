Milan, Europa League e futuro Pioli: parla Arrigo Sacchi

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha dato dei consigli al Milan in un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato di Pioli e dell’Europa League

PIOLI – «Se continua così e se proseguono i miglioramenti, non vedo per quale ragione Pioli dovrebbe essere mandato via a fine stagione. L’importante è che il Milan tenga sempre il piede schiacciato sull’acceleratore e che creda nelle sue potenzialità».

MILAN – «Sto iniziando a vedere una squadra, che è la cosa più importante. Mi spiego: non ha ancora raggiunto il massimo, però finalmente i giocatori si aiutano, dimostrano di seguire l’allenatore, lottano, s’impegnano, non mollano mai.

VALORI MORALI – «Se non hai valori morali importanti alla base del gruppo, non vinci partite come quella di Udine: in rimonta, all’ultimo minuto, dopo aver fatto una fatica tremenda. È stato un premio alla volontà. Meritatissimo per quello che si era visto in campo, soprattutto prima dell’episodio di razzismo contro Maignan. Ci sono tre fattori che determinano la forza di una squadra, non mi stancherò mai di dirlo».

