Sala, l’ultimo audio prima della tragedia: «Questo aereo sembra cadere a pezzi»

Ricerche concluse ieri dopo 15 ore di ricerche. Ricerche riprese quest’oggi, come annunciato dalla polizia («Due aerei stanno decollando e cercheranno in modo mirato, nei punti in cui crediamo ci sia la più alta probabilità di trovare qualche cosa».) ma ci sono pochissime possibilità di ritrovare, vivo, Emiliano Sala, attaccante del Cardiff, scomparso in mare. «Durante le 15 ore di ricerche, – ha reso noto la polizia del Guernsey – con l’ausilio di mezzi aerei e acquatici francesi e inglesi, sono stati avvistati alcuni oggetti galleggianti, ma non c’è nessuna certezza se questi facciano parte dell’aereo disperso. Se il velivolo è finito realmente in mare le probabilità di sopravvivenza sono sfortunatamente scarse». Il Clarin ha pubblicato poco fa un messaggio audio del giocatore, probabilmente poco prima della tragedia.

Emiliano Sala sembra tranquillo ma, quasi come avvertisse delle brutte sensazioni, parla delle pessime condizioni dell’aereo: «Sono morto… Sono stato a Nantes per fare delle cose, cose, cose… non finiscono più, non finiscono più, non finiscono più. Sono sull’aereo, che tra un po’ cade a pezzi. Sto andando a Cardiff, domani pomeriggio iniziamo ad allenarci. Vediamo cosa succederà. Se tra un’ora e mezza non avrete mie novità, non so se manderanno qualcuno a cercarmi perché non mi troveranno. Mamma mia, che paura!». Un presagio trasformatosi purtroppo in triste realtà.

