Al margine di un evento, il sindaco di Milano Beppe Sala ha rivelato di avere in programma un incontro con Milan e Inter per discutere dei progetti per il nuovo stadio. Ecco le sue parole

«Non abbiamo ancora fissato il giorno esatto ma certamente ci vedremo a breve, anche perché mi sembra che il tema stia diventando molto caldo».