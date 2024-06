Salernitana Dia, vince il buonsenso: rinviata l’udienza per l’intervista a L’Equipe

Salernitana, rinviata l’udienza sul caso dell’intervista non autorizzata da parte di Dia a L’Equipe: si cerca la cessione per chiudere tutto

I legali della Salernitana e Boulaye Dia, con un gesto che è sia distensivo che di buon senso, hanno deciso di rinviare l’udienza fissata ieri per il caso dell’intervista non autorizzata rilasciata a L’Equipe, in cui l’attaccante rispose alle accuse di aver rifiutato ad entrare in campo nella partita con l’Udinese del 3 marzo.

La volontà delle due parti è in realtà di chiudere il prima possibile la cessione del calciatore per interrompere qualsiasi contenzioso legale. Sull’attaccante c’è l’interesse della Lazio e anche dell’Arabia Saudita.