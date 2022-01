Salernitana, Dragusin a un passo: operazione in chiusura

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Salernitana: i granata e la Juventus sarebbero a un passo dal chiudere la trattativa per Dragusin

Non solo Kaio Jorge. La Salernitana della nuova proprietà e del ds Sabatini è ad un passo anche da Radu Dragusin: come riferito da Sky Sport, è in chiusura l’operazione per il trasferimento del difensore.

Il classe 2002 di proprietà della Juventus rientrerà in anticipo dal prestito alla Sampdoria e ripartirà subito per Salerno. L’affare in uscita è in dirittura d’arrivo.

