Salernitana, il ds Fabiani: «Cerci? Noi concentrati su altro»

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato del mercato del club di Serie B, commentando anche le voci su Cerci

Il ds della Salernitana Fabiani ha parlato ad un evento organizzato da Tuttosalernitana.com. Il direttore sportivo ha commentato le voci di mercato su Cerci.

MERCATO – «È il classico momento del gioco delle parti, tanti procuratori utilizzano gli organi di informazione per far veicolare nomi che non abbiamo mai minimamente preso in considerazione. Ceravolo, a gennaio, ha detto che non sarebbe mai venuto alla Salernitana: se valeva sette mesi fa immagino valga ancora oggi».

CERCI – «Profilo che merita rispetto, ma in questo momento siamo concentrati su altro e non ci sono trattative. Toccherà a Ventura dare indicazioni».