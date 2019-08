Per la prossima stagione, la Salernitana di Ventura potrà contare su due nuovi rinforzi: ecco di chi si tratta

Il 4-0 subito dal Lecce in Coppa Italia non è stato preso bene dalla dirigenza della Salernitana. Il club campano è tornato dunque sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

In questo senso, come riportato da Gianluca Di Marzio, la Salernitana ha già pronti due nomi da portare alla corte di Ventura. Si tratta di Davide Vitturini e Patryk Dziczek. Il primo è un terzino classe ’97 di proprietà del Pescara e dovrebbe arrivare a Salerno dalla Juventus Under 23. Il secondo è un centrocampista polacco classe ’98 del Piast Gliwice, verrà preso dalla Lazio.