Salernitana, Iervolino tuona: «Sabatini un bugiardo, lui voleva pagare la commissione»

Il presidente della Salernitana, Iervolino, ha risposto a Sabatini ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

SABATINI – «Pensa di essere intelligente invece è un bugiardo. Lui quella commissione all’agente voleva pagarla, abbiamo litigato perché io non accetto queste storture. Dopo aver letto le sue parole mi sono sentito in dovere di rispondere, anche se i panni sporchi si dovrebbero lavare in famiglia. Champions League? Non sa nemmeno far funzionare un pc o mandare una mail».