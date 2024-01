Salernitana, Inzaghi: «Voglio comandare le partite, su Basic…»

Le parole di Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, in vista della gara contro il Genoa. I dettagli

Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Genoa.

PARTITA – «A casa nostra vogliamo vincere, comandare a fare la partita. Sempre con rispetto davanti a un avversario ben allenato e che in panchina ha un mio grande amico. E’ ovvio che contro avversarie di livello dovevamo difenderci prima e poi proporre. Domani la gara è diversa e sto ragionando su tutto. E non è la presenza o meno di Fazio a orientare le mie scelte. Sono molto contento di Lovato, a breve prenderò la decisione definitiva».

BASIC – «Quando arriva un calciatore nuovo cerco sempre di capire come sta. Raramente schiero chi è appena arrivato, ma domani giocherà perchè è forte e lo abbiamo voluto fortemente. Sono molto contento anche di allenare gente come Pierozzi e Zanoli».

FAZIO – «Sicuramente abbiamo qualche uomo in più a disposizione, purtroppo però abbiamo perso Fazio. Il modulo mi interessa poco, possiamo giocare a tre o a quattro senza problemi. Non ho ancora deciso, ho qualche ora per poter fare delle valutazioni approfondite. In noi comunque è scattato qualcosa di importante, siamo consapevoli che abbiamo raccolto molto meno di quello che avremmo meritato. Abbiamo messo in grossa difficoltà un Napoli che ha battuto 3-0 la Fiorentina come tutti avete visto. Dopo Verona abbiamo perso giocatori importantissimi per noi. Non è una lamentela, ma sono venuti meno elementi che farebbero la fortuna di qualunque allenatore. Oggi però ho visto gli striscioni della curva e vuol dire aver ricreato identità. Domani vogliamo fare una grande gara».

