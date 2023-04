Paulo Sousa può sorridere in vista delle prossime partite perché Pasquale Mazzocchi sta per rientrare a pieno ritmo in gruppo

Paulo Sousa può sorridere in vista delle prossime partite della Salernitana perché Pasquale Mazzocchi sta per rientrare a pieno ritmo in gruppo.

L’esterno ha smaltito l’infortunio e ora si prepara a riprendere il posto sull’out di destra e dare una mano ai compagni per arrivare quanto prima alla salvezza.