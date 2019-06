Salernitana, al via stasera la celebrazione del Centenario

Salernitana, al via stasera la celebrazione per il Centenario: gli anniversari di questo anno, dopo la difficile stagione appena conclusa

Salerno è una piazza calda, e lo sta capendo anche Claudio Lotito. Non sono lontani i tempi della Serie C, quando la curva granata veniva premiata a livello europeo per le sue coreografie e la sua passione. Domani ricorre il centenario della Salernitana, nata il 19 giugno del 1919.

Cento anni sono davvero tanti, ma la piazza e la splendida città di Salerno meritano davvero questa celebrazione. Centenario che arriva al termine di una stagione travagliata, ma dal sapore dolce. Retrocessione evitata, grazie alla vittoria ai rigori nei playout contro il Venezia.

Solo venti anni fa la Salernitana retrocedeva dalla Serie A, dopo una bella annata. Ricordate quella squadra, quantomeno mitica? Gattuso, Di Vaio, Di Michele, Vannucchi, Rigoberto Song e molti altri che hanno calcato i campi della Serie A per molti anni. Una parte importante della centenaria storia granata.