Salernitana, Ventura avvisa la Lazio: «Kiyine ha qualità indiscutibili»

Ventura esalta Kiyine, giocatore della Lazio in prestito alla Salernitana, altra società del patron Lotito

Giampiero Ventura, tecnico della Salernitana, tesse le lodi di Kiyine, arrivato in prestito dalla Lazio. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore sull’ex Chievo a Ottochannel.

«Ha qualità indiscutibili, è un giocatore serio e ha voglia di imparare. Può tornare in massima serie ed eventualmente far bene anche alla Lazio». Kiyine dovrà prima farsi le ossa e distinguersi in Serie B per riuscire a ottenere un’occasione con i biancocelesti.