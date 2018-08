Matteo Salvini, da sempre tifosissimo del Milan, non nasconde la propria soddisfazione per il maxi scambio di mercato con la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni

Durante una festa della Lega Lombarda, a Capriata d’Orba nell’Alessandrino, un bambino provoca Matteo Salvini chiedendogli per quale squadra tifa. Secca la risposta del politico, notoriamente tifoso del Milan: «Per chi tifo? Dico solo che avere restituito Bonucci alla Juventus in cambio di Higuain è una soddisfazione… ».

Il leghista non riesce a celare la propria gioia per l’esito della super trattativa tra bianconeri e rossoneri. Interrogato anche sui cugini dell’Inter, la sua stoccata non si fa di certo attendere: «L’Inter? Ma se non ha neanche un giocatore italiano…».