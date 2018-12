Salvini, altro sfogo dopo la sconfitta del Milan – FOTO

Altro sfogo di Salvini sui social dopo la partita persa dagli uomini di Gattuso contro la Fiorentina

Altra sconfitta, altro sfogo e altra tweet del vicepremier Matteo Salvini. Il Milan perde 0-1 contro la Fiorentina (seppur non demeritando) e il noto tifoso del Milan e leader della Lega Nord non ci sta e su Twitter esterna la propria amarezza, Il Ministro, dopo il dibattito con Gennaro Gattuso, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter una foto risalente alla festa della Curva Sud per i 50 anni e il seguente messaggio: «Altra sconfitta del Milan, taccio che è meglio… Ma come si fa?».