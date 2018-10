Salvini lancia la proposta: «Le società diano il 10% degli incassi per l’ordine pubblico»

Il ministro dell’interno Matteo Salvini si è espresso sulla questione sicurezza negli stadi

Le società di calcio italiane dovranno contribuire alle spese per la sicurezza degli stadi. È la proposta del vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook: «Un’altra iniziativa nel Dl sicurezza riguarderà le forze dell’ordine che ogni domenica sono impegnate a gestire l’ordine pubblico: chi paga? Noi, voi. Chiederemo alle società di calcio, che pagano milioni di euro per i loro campioni, di destinare tra il 5 e il 10% dell’incasso dei biglietti per la gestione dell’ordine pubblico. Non è giusto che siano gli italiani a pagare. Queste società hanno un patrimonio sufficiente, possono dare certamente il loro contributo alla sicurezza negli stadi». Un’idea che potrebbe essere ripresa e sviluppata nella prossima riunione della Lega.