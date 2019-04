CN24 racconta… – La rubrica di CalcioNews24 vi porta alla scoperta di Salvo Cocimano, autore di un gol al bacio per la mamma in tribuna a Messina

Uno sguardo può cambiare il mondo. Anche uno distratto, come quello lanciato sugli spalti da Salvo Cocimano nell’intervallo di Messina-Palmese. Lì, con la coda dell’occhio appena, ha individuato una figura decisamente familiare. Scorrendo da testa a piedi la fisionomia della mamma, pur scavata da una malattia contro la quale sta combattendo. Una malattia che avrebbe dovuto impedirle di assistere dagli spalti alla gara di Serie D del figlio, perno sulla trequarti dei giallorossi. E invece, per la sorpresa di Salvo, lei era lì. A sostenerlo silenziosamente, nell’ombra dello Stadio San Filippo-Franco Scoglio.

Anche e soprattutto da lì, Cocimano ha tratto forza ed ispirazione per una ripresa da grande protagonista. Trascinando i suoi al successo per 2-0, trovando la gioia personale in occasione della seconda rete. Una gioia per due, però. Inevitabilmente. Così il rifinitore messinese ha imboccato la via degli spalti, ha saltato due a due i gradoni della struttura e ha stretto nell’abbraccio più forte e tenero del mondo la sua mamma. Una scena che, immortalata dallo smartphone di qualche reattivo spettatore, ha fatto in poche ore il giro del web.

Riportando alla mente di tutti l’immagine di Alessandro Florenzi, nella sua celebre corsa a perdifiato ad abbracciare la nonna sugli spalti dell’Olimpico. In quel caso come in questo, dopo una rete. Che sprigiona tutto l’entusiasmo e scarica tutta la tensione di un giocatore. Che esterna tutto l’amore e l’affetto di cui sono capaci.