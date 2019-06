Samp-Di Francesco annuncio settimana prossima? Con lui può arrivare Berardi

Il giorno dell’insediamento di Eusebio Di Francesco alla Sampdoria si avvicina a grandi passi: a Genova può arrivare Berardi

Oggi firmerà la risoluzione consensuale con la Roma, poi sarà tempo di Sampdoria. Eusebio Di Francesco si avvicina a grandi passi al suo nuovo club con il quale firmerà un accordo triennale sino al 30 giugno 2022, sulla base di circa 1,8 milioni netti all’anno.

Dopo l’insediamento sarà tempo di mercato. Come riporta la Gazzetta dello Sport, in uscita, si sta scatenando l’asta europea per Andersen e Praet. Insieme valgono una cinquantina di milioni: il belga piace all’Arsenal (e pure al Milan), mentre sul centrale danese sembra ormai in vantaggio il Tottenham, che avrebbe offerto circa trenta milioni. In entrata potrebbe infuocarsi la trattativa con il Sassuolo per Berardi, vecchio pallino di Di Francesco durante gli anni neroverdi.