Samp, Di Francesco applaude Bahlouli e fa il punto di mercato

Samp, Di Francesco parla dopo l’amichevole con il Real Vicenza: un applauso a Bahlouli e il punto di mercato

Di Francesco, in casa Samp, ha parlato a margine della doppia amichevole andata in scena contro il Real Vicenza: «Ho visto giocate interessanti: la squadra mi è piaciuta, siamo cresciuti tantissimo. E Bahlouli è un ragazzo interessante, deve ancora costruirsi ma io ho bisogno di giocatori davanti perché abbiamo delle carenze».

Poi una abttuta sui colloqui di mercato con Romei e Osti: «Sono situazioni top secret in maniera relativa – ha spiegato –. E’ normale che stiamo cercando delle situazioni valide sia in entrata che in uscita».