Samp, Ferrero conferma la permanenza di Giampaolo in panchina per la prossima stagione e sul futuro chiosa con una battuta

Il vulcanico presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, strappa sempre un sorriso ad ogni dichiarazione. Ferrero, intervistato al termine del Cda blucerchiato ha dichiarato: «Il bilancio è in attivo, sono soddisfatto ma non posso dire il numero dei milioni. Il futuro? Ci sto già pensando, ho chiamato anche una chiromante».

L’attenzione si è poi spostata su Marco Giampaolo, finito nel mirino della Roma, ma il presidente spegne le voci: «Ha detto che resta». Poi su Defrel: «È venuto a Genova per far vedere le sue qualità, visto che ne ha tante. Non era apprezzato alla Roma ed è voluto venire alla Sampdoria. Vuole restare? Allora siamo in due a desiderarlo».