Samp, Ferrero nell’occhio del ciclone: le prossime mosse del presidente

Samp, Ferrero nell’occhio del ciclone per la trattativa legata alla cessione del club: le prossime mosse del presidente

Continua il grande caos in casa Sampdoria. Con il presidente Ferrero che non molla di un centimetro nella trattativa per la cessione della società ed il closing del 30 settembre che incombe sempre più.

Il patron blucerchiato domenica pomeriggio – secondo quanto riportato da Tuttosport – sarà allo stadio per Samp-Toro. Ma rigorosamente sotto scorta, dopo le tensioni con i tifosi delle ultime settimane ed i tentativi di aggressione subiti.