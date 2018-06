Sampaoli accusato di molestie sessuali: il ct dell’Argentina rischia l’esonero

Bufera sul ct dell’Argentina Jorge Sampaoli: il selezionatore, accusato di molestie sessuali, potrebbe essere esonerato

A pochi giorni dall’inizio del Mondiale, una bufera rischia di colpire l’Argentina. Il commissario tecnico dell’albiceleste, Jorge Sampaoli, ha ricevuto un’accusa pesantissima dal Gabriel Anello. Stando alle parole del conduttore del programma Super Mitre Deportivo, il selezionatore avrebbe molestato sessualmente una cuoca che lavorerebbe all’interno della struttura federale di Buenos Aires.

Il giornalista però non si è scagliato solo contro l’ex Siviglia, ma ha puntato il dito contro tutta la Federazione che “starebbe facendo di tutto per non far uscire fuori la notizia“. Si parlerebbe anche di ingenti somme di denaro proposte alla donna per evitare la denuncia. Intanto, però, il presidente Tapia starebbe pensando all’esonero del tecnico, che secondo i media locali sarebbe un’opzione molto reale.

C’è però da sottolineare che in Argentina Anello non è proprio tra i giornalisti considerati più credibili: già nel 2016, infatti, aveva raccontato di aver visto l’ex Napoli Ezequiel Lavezzi fumare marijuana, episodio che non ha mai trovato conferma e che aveva scatenato un lungo silenzio stampa da parte della nazionale albiceleste, primo tra tutti Lionel Messi.