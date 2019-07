Sampdoria, vittoria nel terzo match: Pro Patria battuta 4-0. Gol di Bonazzoli, Gabbiadini, Jankto e Bahlouli

La Sampdoria si porta a casa la terza vittoria in amichevole contro la Pro Patria: poker secco per i blucerchiati. Il primo tempo si apre con la rete in girata di Bonazzoli al 22′, poi subito raddoppia Gabbiadini al 25′. Chiude il primo tempo il gol di Jankto (45′).

Il secondo tempo è giocato a ritmi molto più bassi, senza particolari emozioni. Chiude la partita Bahlouli al 45′ (st): riceve da Ramirez e volata in porta, nulla da fare per Tornaghi.