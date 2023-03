Sampdoria, Audero: «Sono al centro del progetto, sull’infortunio…»

Le parole di Emil Audero, portiere e capitano della Sampdoria, sulla situazione del club blucerchiato in Serie A

Emil Audero ha parlato a Telenord della stagione della Sampdoria.

PAROLE – «Mi dispiace tantissimo per questo infortunio. Turk è un portiere giovane a cui va lasciato spazio, con la Juve era emozionato ma ha fatto buone cose. In un momento come questo va data fiducia a tutti, un gran supporto. Turk ha qualità per fare bene. Il mister mi ha messo al centro del suo progetto. Essere capitano è un incarico importante, ho cercato di fare il meglio per la squadra, con uno spirito propositivo».