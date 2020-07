Sampdoria, Augello: «Quagliarella? Oggi ci darà una grossa mano»

Il difensore della Sampdoria, Tommaso Augello, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Udinese

Tommaso Augello, difensore della Sampdoria, ha commentato le qualità e l’importanza nella squadra blucerchiata di Fabio Quagliarella, oggi al rientro nella formazione titolare dopo diverso tempo nel match contro l’Udinese:

«Quagliarella ci ha dato sicuramente una grossa mano quest’anno. E’ un giocatore che conosciamo benissimo: è in grado di fare gol in qualsiasi momento nonostante possa non essere in perfette condizioni fisiche. Ci darà una grossa mano anche oggi».